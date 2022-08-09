В Сети показали экспортный Chery Tiggo 7 Pro с полным приводом

Компания Chery, большая часть из SUV-моделей которых пока состоит из переднеприводных кроссоверов, готовится к тому, чтобы начать оснащать их системой полного привода. Первопроходцем в этом плане стал Tiggo 8 Pro Max, вышедший на российский рынок в апреле этого года, а теперь пришел черед более компактной модели, которая пока даже в Китае не имеет полного привода.

Речь идет о кроссовере Chery Tiggo 7 Pro, который сейчас проходит испытания на дорогах «Поднебесной». Учитывая, что на корме машины указано название 7 Pro, а не 7 Plus, говорит о ее экспортном назначении. В КНР приставка Pro в названии этой линейки кроссоверов не используется.

Другой интересный момент – индекс рядом с названием модели (290Т). Он может указывать на то, что в качестве двигателя такой кроссовер задействует 1,6-литровый «наддувный» мотор, выдающие 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента.

В России этот агрегат известен тем, что в дефорсированном исполнении устанавливается на кроссоверы Tiggo 8 Pro и Exeed TXL. Связку ему составляет 7-скоростной «робот» DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа от компании Getrag.

Удалось фотошпионам заглянуть и в салон тестового автомобиля. Внутреннее убранство кроссовера оказалось полностью таким же, как у «поднебесного» Tiggo 7 Plus с объединенными дисплеями цифровой панели приборов и «мультимедийки».

Сроки премьеры полноприводного Chery Tiggo 7 Pro пока не называются, но, скорее всего, автомобиль дебютирует уже в ближайшие месяцы. В перспективе он должен появиться и на российском рынке.