В Сети показали рендер широкофюзеляжного Ford Focus RS с роторным мотором

Как известно, вскоре Ford Focus RS может уйти в прошлое, однако независимый дизайнер «Khyzyl Saleem» решил не просто вернуть модель к жизни, но и показать ее поистине безумную модификацию. «Заряженный» хэтчбек получил под капот роторный мотор, а также широкофюзеляжный обвес.

При создании компьютерной визуализации художник черпал вдохновение с Mazda RX-7 RE Amemiya.

RE Amamiya – это знаменитый японский тюнер, получивший известность благодаря доработкам роторной модели Mazda RX-7, участвовавшей в серии Super GT в 90-х. Автор рендеров оказался поклонником этого гоночного автомобиля и решил внедрить некоторые его стилевые элементы в один из лучших «горячих» хэтчбеков предыдущего десятилетия, уже снятый с производства (Focus RS Mk3).

Внешне такой «Фокус» оказался практически неузнаваем, поскольку превратился в подобие гоночного болида. Передний бампер машины получил воздухозаборники в стиле RX-7 и массивный сплиттер, черную радиаторную решетку, вентилируемый капот, желтые фары, а также новые зеркала заднего вида, переехавшие на крылья.

В качестве колесных дисков выступили «катки» Rays, а дополнили профиль боковые накладки на порогах, спонсорские наклейки и широкие задние крылья.

Корма машины может похвастать наличием массивного диффузора, в который были интегрированы оригинальные выхлопные патрубки от RE Amemiya RX-7, а также большого антикрыла на крышке багажника.

По задумке автора изображений, в качестве двигателя такой «Фокус» мог бы получить легендарный роторный мотор от RX-7, но само подкапотное пространство машины на рендерах продемонстрировано не было.