В Узбекистане начали продажи обновленного Chevrolet Traverse, которого не дождались в России

Компания Chevrolet начала продажи на рынке Узбекистана обновленного премиального внедорожника Traverse. На родине в США модель пережила рестайлинг еще в 2018 году, но до среднеазиатской страны добралась только сейчас.

Предполагалось, что в Россию новый Traverse начнут завозить до конца 2022 года. Кроме того, для новинки еще в прошлом году подготовили специальную страницу на сайте Chevrolet Russia. Однако, похоже, она так и останется исключительно информационной с пометкой «подписаться на новости».

Что касается изменений Chevrolet Traverse, которые произошли с его обновлением, то автомобиль получил слегка пересмотренную внешность с иной радиаторной решеткой, бампером, а также новой светотехникой. В его салоне появилась более современная мультимедийная система.

Среди опций, которые ранее были недоступны для модели, оказались: адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения на полном ходу, светодиодные передние и задние фары, тактильные сиденья (с вибропредупреждением), система контроля дистанции до впередиидущего автомобиля, система удержания полосы движения, беспроводная зарядка для гаджетов и многие другие.

Для покупателей в Узбекистане реформенный внедорожник предложен с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6, выдающим 318 лошадиных сил. С места до первой «сотни» он разгоняет Traverse за 7,6-секунды. В качестве трансмиссии выступает безальтернативный 9-скоростной «автомат».

Напомним, концерн GM, представленный у нас марками Chevrolet и Cadillac, заявил об уходе из России еще весной. Причем сделал это одним из первых среди иностранных автопроизводителей.