У классической Lada Niva появится 110-сильный двигатель

Холдинг «Швабе», входящий в состав российской государственной группы компаний «Ростех», начал оснащать внедорожник Lada Niva более мощным двигателем. Информация об этой разработке долгое время была засекречена, однако недавно в Сети все же раскрыли о проекте ряд деталей.

Речь идет только о специальной версии «Нивы» под названием «Прима», представляющей собой медицинский автомобиль. Премьера автомобиля медицинской помощи на базе Lada Niva Legend (на фото ниже) состоялась в рамках выставки «Иннопром-2022». Внутри прототипа могли разместиться три врача медбригады и два пациента.

Уже тогда было объявлено, что такие машины будут комплектоваться более производительным двигателем, но подробностей о нем до сегодняшнего дня не было.

Но теперь выяснилось, что этом агрегатом оказался тот же 1,7-литровый двигатель, который пережил процедуру модернизации от компании «Супер-Авто» из Тольятти.

Проект был анонсирован еще в 2014 году, когда «вазовцы» попросили стороннюю фирму поработать над дополнительной мощностью этого мотора. Благодаря увеличению хода поршня тольяттинским инженерам удалось добавить к «стоковым» 84 лошадям 10 л.с. Однако в итоге двигателем так и не воспользовались.

Позже его захотели в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» и провели еще одно обновление, заменив шатунно-поршневую группу, систему впуска и программное обеспечение, что позволило довести отдачу агрегата до 110 «сил» и 150 Нм крутящего момента. Но и до Chevrolet Niva этот двигатель в конечном счете не добрался.

Теперь им планируют комплектовать Lada Niva Legend Prima. Точный сроки запуска модели в производство пока не раскрыты, но, судя по всему, произойдет это уже скоро. Все это дает определенные надежды на то, что в будущем более мощный 110-сильный мотор сможет перекочевать и в гражданские внедорожники.