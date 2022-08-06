Geely представила новый кроссовер с дизайном в стиле Cadillac

Первая генерация кроссовера Geely Atlas (на китайском рынке Bouye) была представлена в далеком 2015 году. С тех пор популярный «поднебесный» вседорожник пережил несколько модернизаций, а теперь пришла пора для полноценной смены генерации. Реформенный Atlas получил к названию приставку L и будет продаваться параллельно с предшественником.

Переход в новое поколение заставил инженеров Geely сменить уже устаревшую платформу NL на новую CMA, разработкой которой занимались специалисты компании совместно со шведской Volvo. Колесная база модели растянулась на 107 мм – до 2777 мм, а колея стала шире на 58 мм в передней части и на 68 мм в задней.

Что касается габаритов кузова, то Atlas L увеличился по сравнению с предшественником на 126 мм в длину (4670 мм), на 69 мм в ширину (1900 мм), но оказался ниже на 8 мм (1705 мм).

Внешний облик модели был спроектирован с оглядкой на прошлогодний шоу-кар Vision Starburst.

Ряд изменений произошло и внутри автомобиля, где на месте центральной консоли теперь красуется 13,2-дюймовый дисплей, выполненный в виде горизонтально расположенного планшета. В его оснащение «зашит» ряд функции, которые раньше были отданы отдельным блокам, в том числе под систему управления климатом в салоне.

Комбинация приборов была выполнена в виде 10,25-дюймового экрана с множеством вариантов графического исполнения. Помимо нее Atlas L может похвастать наличием в своем оснащении проекционного дисплея с дополненной реальностью.

Для покупателей новый «Атлас» будет предложен с двумя бензиновыми «наддувными» моторами мощностью 181 и 218 лошадиных сил. Связку обоим составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия. Их привод только передний. О появлении полноприводных модификаций пока информации нет.

Позже в продажу должны поступить как простой, так и подзаряжаемый гибриды Hi-X. Не исключено, что полный привод достанется как раз им.

До дилеров в Китае Atlas L доберутся этой осенью. Позже их планируют начать экспортировать в другие страны. Среди них должна оказаться и Россия.