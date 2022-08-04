В России запатентовали дизайн кроссовера Haval Monster

Продажи нового кроссовера Haval Monster (Shenshou) в Китае стартовали еще в ноябре 2021 года. Автомобиль стал первым в линейке «Хавейл», который примерил обновленный фирменный стиль марки во внешнем облике. С тех пор помимо версий с ДВС у модели появился еще и гибридный вариант. А теперь дизайн «Монстра» запатентовали в России.

Официальные изображения кроссовера Haval были опубликованы в базе «Роспатента». Показанный на них автомобиль визуально ничем не отличается о своего варианта, который сейчас продают в «Поднебесной».

Сама по себе публикация в базе «Роспатента» черно-белых изображений нового кроссовера Haval отнюдь не является гарантией того, что эта модель когда-нибудь выйдет в продажу в России.

Чаще всего автопроизводители регистрируют дизайн своих популярных моделей на крупнейших рынках лишь с целью сохранения авторских прав на них в случае копирования со стороны конкурентов.

Напомним, кроссовер Haval Monster спроектирован на модульной архитектуре LEMON, которая лежит в основе хорошо известных в России Jolion и Dargo. В КНР «паркетник» продается с 1,5-литровым и 2-литровым бензиновыми моторами, агрегатированным 7-скоростным «роботом», а также с гибридной системой DHT, отличающейся ультранизким потреблением топлива.

Цены на негибридные Haval Monster в Китае начинаются с отметки в 130 тысяч юаней или 1 миллион 200 тысяч рублей. За гибридные кроссоверы просят минимум 153 тысячи 800 юаней (1 миллион 420 тысяч рублей).