Китайская Chery готовится к премьере в России конкурента Toyota Camry

Компания Chery до недавнего времени имела в своей линейке в России исключительно автомобили в кузовах SUV, однако в будущем ее модельная гамма должна пополниться новым седаном.

Речь идет о флагманской 4-дверке Arrizo 8, премьера которой в родной «Поднебесной» состоялась относительно недавно.

Автомобиль представляет собой седан, базирующийся в сегменте D-класса. По габаритам он сопоставим с Toyota Camry. С ней же (в случае появления в России) Arrizo 8 и предстоит конкурировать.

Окончательное решение о выходе в продажу в России седана Arrizo 8 компания Chery примет после того, как проведет соответствующие маркетинговые исследования, оценив перспективы такой модели на нашем рынке.

Не исключено, что седан и вовсе не доберется до дилеров. Похожая ситуация ранее сложилась с другой четырехдверкой Chery Arrizo 5, которую планировали запустить в России еще в прошлом году и даже ввезли к нам из Китая сразу несколько экземпляров этой модели. Тем не менее, продажи седана так и не стартовали.

Какой окажется цена Chery Arrizo 8, если проекту будет дан «зеленый свет», пока остается загадкой. Но в опросе китайской марки, проводимом на российском рынке, указана довольно широкая вилка – от 2 миллионов 600 до 4 миллионов 400 тысяч рублей.

При этом в КНР этот седан оценен минимум в 105 тысяч 900 юаней, а в «топовом» исполнении стоит 128 тысяч 900 юаней, что эквивалентно суммам в 975 – 1 миллион 210 тысяч рублей по нынешнему курсу.