Volkswagen может отказаться от Golf 9 поколения: его разработка слишком дорога

Премьера восьмой генерации Volkswagen Golf состоялась осенью 2019 года. С тех пор прошло почти три года, а это значит, что инженерам немецкой марки уже пора браться за работу над следующим, девятым поколением модели. Впрочем, по всей вероятности, необходимости в этом не возникнет. По крайней мере с таким заявлением выступил глава VW Томас Шеффер.

По словам топ-менеджера, компания еще не приняла окончательного решения относительно девятого «Гольф». Однако финансовая составляющая говорит о том, что заниматься его разработкой бессмысленно. Связано это в первую очередь с новыми экологическими стандартами «Евро-7», соответствие которым модели с ДВС обойдется в круглую сумму.

По подсчетам аналитиков VW, эконормы могут сделать новый Golf дороже от 3 до 5 тысяч евро, чем стоил его предшественник. Это приведет к полному сокращению рентабельности такого бизнеса.

Кроме того, Шеффер дал свой прогноз относительно заката эры автомобилей с ценой до 10 тысяч евро. Глава VW уверен, что их производство в ближайшие годы резко сократится по той же причине, по которой компания не определилась с разработкой Golf 9 (новые экологические стандарты).

Что касается сроков дебюта нового Golf, если решение о его создании все же будет принято, то автомобиль увидит свет не раньше 2027-2028 годов. До этого – в 2023-2024-м годах – легендарная модель Volkswagen должна пережить промежуточное обновление.