«Дизельгейт» может докатиться до Японии: под ударом – Toyota

Так называемый в прессе «дизельгейт», сильно ударивший по его главному фигуранту – концерну Volkswagen, был раскрыт осенью 2015 года. Тогда журналистам удалось раскрыть аферу, согласно которой более 11 миллионов дизельных автомобилей благодаря ухищрениям программного обеспечения имели заниженное в десятки раз значение уровня вредных выбросов в атмосферу. Спустя почти 7 лет аналогичная история может произойти, но уже в Японии.

Власти «Cтраны восходящего солнца» начали проверку в отношении крупнейшего подразделения концерна Toyota Motor Corporation – компании Hino Motors. Она занимается выпуском автобусов, а также грузовых моделей.

По информации журналистов, которые провели собственное расследование, фальсификации с уровнем выбросов двигателей грузовиков Hino Motors начались еще в 2003 году. Как утверждает один из источников, руководство компании запретило инженерам доносить до них сведения о каких-либо проблемах с двигателями разрабатываемых машин.

«Прошлые успехи компании позволили им не смотреть на самих себя с объективной стороны, а также не следить за изменениями во внешней среде и чужими ценностями», – прокомментировал расследование глава комитета, занимающегося проверкой Hino Motors.

В случае, если обвинения подтвердятся, то концерн Toyota ждут серьезные юридические и финансовые проблемы, поскольку компания владеет более половиной акций своего суббренда.

Формально Hino Motors уже подтвердила, что действительно занималась махинациями с уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу своих автомобилей, пообещав, что создаст новую систему корпоративного управления в ближайшие месяцы, а также отозвав суммарно порядка 68 тысяч своих грузовых машин и автобусов.