Новый Москвич-2140 «Народный» окажется Renault Logan II?

В конце весны этого года компания Renault объявила об уходе с российского рынка, а также выходе из всех проектов с «АвтоВАЗом». При этом собственный завод в Москве французы передали на баланс возрожденного бренда «Москвич», который намерен в ближайшие годы запустить на нем производство одноименных автомобилей. Никаких официальных подробностей о том, какими окажутся новые «Москвичи», пока нет. Но в качестве одного из вариантов называется продолжение неофициального сотрудничества с Renault.

Как известно, в соглашении о продаже акций «АвтоВАЗа» отдельным пунктом была указана возможность французов в течение шести лет вернуться в состав акционеров. О других подробностях сделки не сообщается, но, не исключено, что определенные нюансы в ней относительно использования конвейера Renault на заводе в Москве точно имеются.

В качестве основы для Москвича-2140 «Народный» мог бы выступить бюджетный седан Renault Logan II поколения, который спроектирован на платформе B0 и способен выпускаться на старом конвейере столичного завода. Изменения в его дизайне свелись бы только к замене шильдиков на капоте, корме и руле, а также радиаторной решетки.

Чтобы максимально удешевить автомобиль, его разработчики могли бы унифицировать ряд деталей Renault, о поставках которых говорить теперь не приходится, с обновленной Lada Vesta. Это, к примеру, могла быть передняя панель, рулевое колесо, климатическая установка и мультимедийная система (впрочем, пока «АвтоВАЗ» еще ищет поставщиков для большинства для этих компонентов).

Что касается технической части машины, то она, очевидно, должна была оказаться полностью отечественной, включая линейку двигателей.

Разумеется, ни о каком производстве на «Москвиче» перелицованных автомобилей Renault по крайней мере в обозримой перспективе говорить не приходится. Французская сторона вряд ли решится на такой шаг, учитывая репутационные риски. Да и самому столичному заводу желательно будет найти партнера, который будет расположен не на Западе, а в дружественных странах.