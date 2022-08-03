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В Сети показали «УАЗ Буханку», разработанную для СССР в Финляндии

От: Алексей Шмидт
UAZ TAMRO

В последние годы компания «УАЗ» часто делится с подписчиками своих официальных сообществ в соцсетях подробностями о редких автомобилях «Ульяновского автозавода», многие из которых так и не добрались до массового производства, став экспонатами выставок и музеев. На этот раз речь зашла о хорошо известной в России «Буханке», но не о простом фургоне, а о его необычной модификации. 

PR-отдел «УАЗ» опубликовал фотографию редкой версии УАЗ-452, которая была разработана инженерами компании Tamro из Финляндии. Новая модификация «Буханки» представляла собой реанимобиль, построенный по специальному заказу СССР.

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Главной задачей при разработке этой машины, которую ставили перед собой ее создатели – способность работы автомобиля в условиях как экстремально низких, так и высоких температур.

Для того, чтобы подготовить «Буханку» к нестабильным метеоусловиям, каркас фургона был обшит специальной изоляцией толщиной от 30 до 60 мм. Ее дополнительную защиту должна была создать 3-миллиметровая фанера. И только после этого финские инженеры из Tamro крепили на внутренние поверхности фургона обычный слой обшивки. Но на этом они не остановились.

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Среди других изменений, которые пережила «финская Буханка», значатся наличие в ее конструкции увеличенной толщины пола (до 40 мм), а также двойных стекол. Благодаря таким инженерным решениям автомобиль мог использоваться даже в сложных дорожных и климатических условиях, что обеспечивало большую безопасность как медицинских работников, так и их пациентов. 

Что интересно, финская компания Tamro существует по сей день, однако теперь она занимается совсем не переоборудованием автомобилей под медицинские нужды, а фармацевтикой.

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