В Сети показали «УАЗ Буханку», разработанную для СССР в Финляндии

В последние годы компания «УАЗ» часто делится с подписчиками своих официальных сообществ в соцсетях подробностями о редких автомобилях «Ульяновского автозавода», многие из которых так и не добрались до массового производства, став экспонатами выставок и музеев. На этот раз речь зашла о хорошо известной в России «Буханке», но не о простом фургоне, а о его необычной модификации.

PR-отдел «УАЗ» опубликовал фотографию редкой версии УАЗ-452, которая была разработана инженерами компании Tamro из Финляндии. Новая модификация «Буханки» представляла собой реанимобиль, построенный по специальному заказу СССР.

Главной задачей при разработке этой машины, которую ставили перед собой ее создатели – способность работы автомобиля в условиях как экстремально низких, так и высоких температур.

Для того, чтобы подготовить «Буханку» к нестабильным метеоусловиям, каркас фургона был обшит специальной изоляцией толщиной от 30 до 60 мм. Ее дополнительную защиту должна была создать 3-миллиметровая фанера. И только после этого финские инженеры из Tamro крепили на внутренние поверхности фургона обычный слой обшивки. Но на этом они не остановились.

Среди других изменений, которые пережила «финская Буханка», значатся наличие в ее конструкции увеличенной толщины пола (до 40 мм), а также двойных стекол. Благодаря таким инженерным решениям автомобиль мог использоваться даже в сложных дорожных и климатических условиях, что обеспечивало большую безопасность как медицинских работников, так и их пациентов.

Что интересно, финская компания Tamro существует по сей день, однако теперь она занимается совсем не переоборудованием автомобилей под медицинские нужды, а фармацевтикой.