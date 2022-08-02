ДомойАвтоновости сегодняНовый Geely Atlas сохранит старое название, но станет «больше»

Новый Geely Atlas сохранит старое название, но станет «больше»

От: Алексей Шмидт
geely atlas l 1 1000 large

Новая генерация китайского кроссовера Geely Atlas (FX11) вопреки слухам должна сохранить прежнее название. Ранее предполагалось, что автомобиль будет продаваться на родине под именем Xingyao, однако новые шпионские фотографии прототипа этого вседорожника расставили все по своим местам.

На корме тестового кроссовера, замеченного на дорогах одного из городов «Поднебесной», журналисты заметили шильдик с названием Boyue L / Atlas L. Таким образом, изменение в названии нового вседорожника произойдет только с точки зрения добавления к нему дополнительной литеры L, которая может намекать на увеличенные размеры кузова (L – Large или «Большой»). 

Слухи о том, что «Атлас» может сменить название, появились после публикации в базе китайского минпрома документа на модель, в котором фигурировало слово Xingyao («Звездное сияние»).

geely atlas l 2 1000 768x432 1

В основу Geely Atlas L должна лечь новая модульная платформа CMA, разработанная специалистами китайской марки совместно с инженерами Volvo. На аналогичной архитектуре ранее были построены Geely Tugella, Monjaro, Preface, а также Volvo XC40 и все модели суббренда Lynk&Co.

edTe

Длина нового «Атласа» со сменой поколения должна составить 4670 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1705 мм, что существенно превосходит его предшественника почти по всем параметрам. То же самое произойдет и с размером колесной базы, которая прибавит 107 мм – до 2777 мм. 

Агрегатная линейка нового Atlas L пока не рассекречена, однако уже известно, что в нее должны войти бензиновые «наддувные» полутора- и двухлитровые моторы, а также гибридная силовая установка Leishen. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

Иностранцы назвали худшие советские автомобили

Когда речь заходит о люксовых автомобилях, последнее, что приходит в голову, это Советский Союз. Будучи коммунистической державой, основная часть ресурсов и средств СССР инвестировалась...

У Lada Vesta NG появился первый владелец: «АвтоВАЗ» об этом может не знать

Официальный сайт Renault больше недоступен в России

В Сети показали компактную версию пикапа Tesla Cybertruck. В ее основе Model Y

Как будет выглядеть новое поколение Toyota Camry: первые рендеры

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+