Новый Geely Atlas сохранит старое название, но станет «больше»

Новая генерация китайского кроссовера Geely Atlas (FX11) вопреки слухам должна сохранить прежнее название. Ранее предполагалось, что автомобиль будет продаваться на родине под именем Xingyao, однако новые шпионские фотографии прототипа этого вседорожника расставили все по своим местам.

На корме тестового кроссовера, замеченного на дорогах одного из городов «Поднебесной», журналисты заметили шильдик с названием Boyue L / Atlas L. Таким образом, изменение в названии нового вседорожника произойдет только с точки зрения добавления к нему дополнительной литеры L, которая может намекать на увеличенные размеры кузова (L – Large или «Большой»).

Слухи о том, что «Атлас» может сменить название, появились после публикации в базе китайского минпрома документа на модель, в котором фигурировало слово Xingyao («Звездное сияние»).

В основу Geely Atlas L должна лечь новая модульная платформа CMA, разработанная специалистами китайской марки совместно с инженерами Volvo. На аналогичной архитектуре ранее были построены Geely Tugella, Monjaro, Preface, а также Volvo XC40 и все модели суббренда Lynk&Co.

Длина нового «Атласа» со сменой поколения должна составить 4670 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1705 мм, что существенно превосходит его предшественника почти по всем параметрам. То же самое произойдет и с размером колесной базы, которая прибавит 107 мм – до 2777 мм.

Агрегатная линейка нового Atlas L пока не рассекречена, однако уже известно, что в нее должны войти бензиновые «наддувные» полутора- и двухлитровые моторы, а также гибридная силовая установка Leishen.