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Официальный сайт Renault больше недоступен в России

От: Алексей Шмидт
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О том, что компания Renault планирует покинуть российский авторынок, стало известно еще в мае этого года. Долю в «АвтоВАЗе» французы передали под контроль ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», а завод в московских «Текстильщиках» достался столичным властям, где скоро начнут выпускать «Москвичи». 

Дилерская сеть Renault завершает распродажу складских запасов, но новые машины в автосалоны уже не поступают. А теперь выяснилось, что французы отключили и собственный официальный сайт в России.

При переходе на официальную веб-страницу Renault в России срабатывает редирект, перенаправляющий пользователей на сайт Lada, в котором пользователям предлагают зарегистрироваться как клиенты «Рено». 

В сноске в нижней части страницы отдельно отмечена другая интересная информация для владельцев автомобилей Renault: «Организация послепродажного обслуживания на территории Российской Федерации в отношении автомобилей Renault осуществляется АО «АВТОВАЗ» на основании заключенных соглашений между Renault s.a.s., ЗАО «Рено-Россия» (в настоящее время – АО МАЗ «Москвич») и АО «АВТОВАЗ». 

Поставка запасных частей и аксессуаров для послепродажного обслуживания автомобилей Renault осуществляется силами АО «АВТОВАЗ» и его дистрибьютора АО «Лада-Имидж». Ответственность за качество автомобилей марки Renault перед потребителями остаётся за АО МАЗ «Москвич»

В отношениях с потребителями АО «АВТОВАЗ» выступает от своего имени и не является уполномоченной ЗАО «Рено-Россия» (в настоящее время – АО МАЗ «Москвич») организацией по смыслу Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей».

Ранее Renault отчиталась об итогах первого полугодия 2022 года, по ходу которого получила чистый убыток в размере 1 миллиарда 357 миллионов евро. Основной финансовый удар пришёлся на компанию из-за ухода из России, рынок которой был по важности для концерна вторым после Франции. 

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