В Сети показали компактную версию пикапа Tesla Cybertruck. В ее основе Model Y

Пока заказчики пикапа Tesla Cybertruck продолжают ждать свои автомобили в Сети разразилось активное обсуждение возможной идеи американской компании по выпуску более компактной версии этой модели.

В числе аргументов, которые могли бы подтолкнуть «Тесла» к началу разработки такой модели, пользователи интернета указывают рост популярности компактных пикапов. В качестве примера чаще всего фигурирует Ford с гибридом Maverick, пользующимся неплохой популярностью.

В его основе лежит та же платформа, что и в Escape и Bronco, но в уменьшенном размере. А вскоре у этой модели появится еще и полностью электрический вариант.

Другой пример – Hyundai, недавно выпустивший небольшой пикап Santa Cruz. Он разделяет платформу с компакт-кроссовером Tucson и на сегодняшний день доступен в качестве гибридной модели.

Все это говорит о том, что в возможном успехе уменьшенного пикапа Tesla Cybertruck можно было бы даже не сомневаться, а сама разработка не потребовала бы серьезных затрат, поскольку в качестве платформы для машины могла выступить архитектура Tesla Model Y.

Впрочем, Tesla, вероятно, вряд ли решится на такой шаг, поскольку может опасаться падения продаж более крупной и маржинальной модели в пользу массового варианта. Тем не менее, сама идея, выдвинутая в Сети, кажется весьма интересной и вполне могла бы быть рассмотрена в совете директоров Tesla.