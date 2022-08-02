Уникальный Ferrari Testarossa 1988 года выставят на аукцион RM Sotheby’s 

Пожалуй, совсем немного моделей Ferrari можно назвать более знаковыми для итальянской марки, чем Testarossa образца 1988 года. Но в конце этого месяца на аукцион хотят выставить особенно уникальный экземпляр такого среднемоторного итальянского купе.

Преемник модели 512 BBi был представлен на автосалоне в Париже в 1984 году и сразу же завоевал симпатии окружающих. За 12 лет производства Ferrari выпустила чуть менее 10 тысяч экземпляров Testarossa, а готовящийся к торгам автомобиль входил в партию из 390 единиц, предназначенных исключительно для Северной Америки.

Согласно описанию к лоту, машина сошла с конвейера в марте 1988 года и была окрашена в редких оттенок Marrone Metallizzato. Отправкой итальянского купе из Маранелло в Массачусетс занималась компания Autohaus Inc. Уже в мае того же года в США был у этого автомобиля был зарегистрирован первый владелец. Купе оставалось в его коллекции до 2010 года, после чего машину купила компания Boston Sports Car Co.

Следующим владельцем уникального Testarossa оказалась нью-йоркская фирма Silverstone Motor Cars, после которой его приобрела компания International Auto Group из Южной Флориды.

В 2015 году Testarossa получила сертификат Ferrari Classiche и платиновую награду Cavallino Classic XXIV Concours d’Elegance. Финальной точкой до появления автомобиля на последнем аукционе стала его отправка в Мексику. На тот момент на его одометре красовалась цифра в 10 тысяч 639 километров.

В RM Sotheby’s планируют продать этот «Феррари» без резерва по цене от 150 до 225 тысяч долларов (9 миллионов 700 тысяч – 14 миллионов 540 тысяч рублей).