На продажу выставили карт с дизайном Ferrari F40

Суперкар Ferrari F40 является иконой по многим причинам. Он настолько культовый, что на его основе было создано множество реплик и игрушек для детей. Однако то, что недавно выставили на аукцион «RM Sotheby’s», представляет собой гибрид одного с другим.

Речь идет об автомобиле F-Racer Junior. Это карт экстравагантных размеров, повторяющий дизайн Ferrari F40 в масштабе одной трети. Внешне сходство с оригиналом хоть и не идеально, но довольно точное. Кроме того, у F-Racer Junior есть съемная жесткая крыша, убрав которую можно использовать машину на картинговой трассе.

В дизайне кузова отчетливо прослеживаются все элементы классического F40: начиная с воздуховодов NACA на капоте, и заканчивая задние крылья с воздухозаборниками по бокам кузова. Не обошли создатели этой мини-машины даже небольшие штрихи, такие как жабры на задней панели и прозрачную решетку сзади. Впрочем, без определенных ошибок все же не обошлось.

Как можно заметить на фотографиях, выхлоп F-Racer Junior имеет неправильную форму. Кроме того, передней части немного нахватает детализации.

Однако все эти небольшие огрехи с лихвой компенсируют другие преимущества машины – к примеру наличие полноценных ремней безопасности в салоне.

Приводит в движение карт с дизайном Ferrari F40 270-кубовый бензиновый двигатель, позволяющий развивать компактной машинке максимальную скорость в 64 километра в час. Подвеска – полностью независимая.

На момент публикации материала стоимость лота составляла от 30 до 40 тысяч долларов (1 миллион 940 – 2 миллиона 585 тысяч рублей).