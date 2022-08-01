В Болгарии рассказали, что думают об упрощенной Lada Niva

В июле компания «АвтоВАЗ» приступила к сборке уже второй в своей линейке упрощенной модели – внедорожника Lada Niva Legend. Как и в случае с бюджетником Lada Granta, «барабанная» версия которого лишилась подушек безопасности, системы ABS, а также блока «ЭРА-ГЛОНАСС», классическая «Нива» недосчиталась тех же деталей, в которых применены импортные комплектующие. Своим мнением об антикризисной Lada Niva поделились журналисты болгарского издания «Факти».

Как отмечает автор заметки на зарубежном сайте, упрощенные «Нивы» доступны для покупателей в России в сильно урезанном оснащении, но стоят дешевле, чем раньше.

«До сих пор стандартная Niva продавалась по ценам от 13 тысяч 582 евро, но сейчас ее цена намного ниже. Теперь любой желающий может купить «упрощенную» Niva, цена которой начинается от 647 тысяч 600 рублей или около 10 тысяч 728 евро», – заявляет журналист издания из Болгарии.

В остальной части статьи перечисляется все, что сохранилось в оснащении российского внедорожника (гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые штампованные колесные диски, всесезонные шины, передние электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер), а также то, чего он лишился (подушка безопасности и блок ABS).

В комментариях к материалу собралось множество местных читателей, некоторые из которых подвергли упрощенную «Ниву» критике, тогда как другие (меньшинство) напротив, похвалили автомобиль. Вот большая часть из представленных под статьей мнений:

Глубоко видящий: «Советские машины делались с мыслью о людях, а западные машины с мыслью о СТО……. Как вы думаете, почему я езжу на советской машине???».

Чудо: «Влюбиться в этого «ежа» может только искатель острых ощущений».

Я, Клавдий: «Все бы хорошо, но их листовой металл очень быстро гниет. Лучше уж тогда Dacia Duster».

С пляжа: «Записывают на покупку через 20 лет».

Горбатый Фольксваген: «Жутко тесная и непрактичная машина. И внутри тесно, и багажника практически нет. Да и двигатель с воздушным охлаждением довольно проблематичен в жару. Не самый лучший выбор, если честно».

Проходимость: «Западные «паркетники» тяжелые, что хорошо на асфальте, но совсем не на бездорожье. Вес имеет решающее значение на мягких поверхностях (грязь, глубокий снег).

Там, где действительно нужна высокая проходимость и низкая цена, а комфорт и «представительность» вторичны – уровень Нивы практически вне конкуренции. Универсальных машин не бывает, не может быть машина комфортной, быстрой, стабильной на больших скоростях, суперпроходимой, экономичной и дешевой».

Буха ха: «Они могут даже снизить цену, продав их без сидений. Покупатель где-нибудь найдет старые и поставит их в машину. Может и без покраски новому владельцу будут выдавать».

1234: «У меня было две новеньких Niva – «отличных» машин для охоты. Хорошо, что я от них избавился. Сейчас езжу только на японских джипах».

Тодор Живков: «Российские машины – это улучшенные белорусские трактора».

Сокол: «Стоит эта «машина» максимум два утиля. Скажем 500-600 евро, если доставят с полным баком».

Ванная комната: «Наверняка еще лет 60 будут производить. И без стекла еще дешевле будет».