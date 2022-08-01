Новую Lada Vesta NG показали на дилерском видео

На прошлой неделе в распоряжение российских дилеров Lada начали поступать первые экземпляры обновленного семейства Vesta NG (NG – New Generation). Официальная премьера модели состоялась еще в феврале. С тех пор завод «АвтоВАЗа» в Ижевске, занимавшийся как сборкой актуальной «Весты», так и реформенной модели, был остановлен и до сих пор не восстановил свою работу.

Это привело к тому, что сейчас «вазовцы» готовятся запустить в продажу лимитированную партию новых Vesta NG, состоящую всего из 800 единиц. Накануне один из дилеров впервые показал обновленную «Весту» в коротком видеоролике.

Предполагается, что в распоряжение каждого из автосалонов Lada (на сегодняшний день их насчитывается около 300) поступит всего по несколько экземпляров рестайлинговой Vesta. Продемонстрированный на видео ниже автомобиль представляет собой седан в одной из средних комплектаций, кузов которого выкрашен в оранжевый цвет.

В видеоролике можно в подробностях рассмотреть, к примеру, его новый руль, приборную панель, а также необычный блок управления «климатом» с интегрированными в шайбы экранами, заимствованный у Renault Arkana.

На финальных кадрах демонстрируется новый ключ от автомобиля, выполненный в виде большого прямоугольного брелка, а также селектор механической трансмиссии.

Сколько стоит экземпляр, который был показан на видео, дилер не уточнил. Однако ранее в Сети появилась информация о том, что Vesta NG будет оценена минимум в 1 миллион 630 тысяч рублей (комплектация Luxe с двигателем мощностью 106 л.с. и МКПП).