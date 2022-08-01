Subaru за 3 дня распродала всю лимитированную партию купе BRZ

Компании Subaru удалось распродать всю партию лимитированных спортивных купе BRZ, выпущенных в честь 10-летнего юбилея модели. Тираж таких машин, получивших приставку к названию 10th Anniversary Limited, составил 200 единиц, однако все они разошлись по покупателям в течение трех дней.

Премьера юбилейной спецверсии спорткупе Subaru BRZ состоялась на прошлой неделе. Такие автомобили отличаются от обычных BRZ наличием 18-дюймовых колесных дисков, окрашенных в черный матовый цвет, а также специального шильдика, расположенного на крышке багажного отсека.

Кузова лимитированных машин покрыли синей эмалью металлик WR Blue Pearl, а их интерьер мог похвастать использованием синих акцентов и специальных вышивок на картах дверей.

Кроме того, юбилейные BRZ можно было отличить от обычных вариантов этой модели благодаря специальной наклейки с названием спецверсии, расположенной на заднем стекле автомобиля.

Цены на ограниченный тираж Subaru BRZ в Японии стартовали с отметки в 3 миллиона 388 тысяч иен за версию с шестискоростной механической трансмиссией (порядка 1 миллиона 575 тысяч рублей), а также от 3 миллионов 553 тысяч иен за вариант с АКПП (около 1 миллиона 650 тысяч рублей по текущему курсу).

Параллельно с юбилейной модификацией Subaru BRZ аналогичное исполнение, но для своего купе GR 86, выпустила и Toyota. Она также была приурочена к 10-летию с дебюта модели 86/GT86, однако в отличие от родственника по платформе (у BRZ и GT86 одинаковая архитектура и двигатель) партия «тойотовских» машин пока не распродана.