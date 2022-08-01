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Немецкие тюнеры модернизировали Ferrari F8 Spider

От: Алексей Шмидт
Ferrair F8 Spider Senner Tuning 1a

Модернизация такого автомобиля, как Ferrari F8 Spider, всегда вызывает жаркие споры среди энтузиастов. Некоторые фанаты итальянской марки утверждают, что заниматься подобными вещами с автомобилями, сродни этому итальянскому спорткару, считается грешным делом, тогда как другие предпочитают добавлять собственной машине определенные изюминки, выделяющие ее на фоне всех остальных экземпляров этой модели. Конкретно с этим F8 Spider пошли как раз по второму пути. 

Автомобиль был воплощен в жизнь немецкой компанией Senner Tuning и может похвастать рядом обновлений, которых нет в обычном родстере.

Изменения, произошедшие с итальянской моделью, начинаются с набора новых пружин, которые работают совместно с заводскими амортизаторами и позволяют снизить ее клиренс.

Ferrair F8 Spider Senner Tuning 9

Спереди немцы установили лифт-кит, а также дополнили оснащение машины набором легкосплавных дисков Schmidt TwentyOne с отделкой Gloss Black. Их размер – 20×9,5 спереди и 21×11 сзади, а в качестве обуви выступают покрышки Pirelli P Zero размерностью 245/35 и 305/25 соответственно. 

Не обошли своим вниманием тюнеры из Senner Tuning и 3,9-литровый двигатель V8 с двойным наддувом итальянского спорткара, из которого за счет Novitec N-Tronic и специального выхлопа с регулируемым управлением клапанов удалось выжать больше мощности. Если производительность заводского F8 Spider была равна 720 лошадиным силам и 770 Нм крутящего момента, то модернизированного составила уже 787 л.с. и 882 Нм. 

Ferrair F8 Spider Senner Tuning 8

Доработка мощностных характеристик позвонила увеличить скорость разгона модели с места до 100 километров в час до 2,7-секунды. 

Во сколько обошлись все доработки итальянского спорткара в Senner Tuning не уточнили, но можно предположить, что они оказались отнюдь недешевыми.

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