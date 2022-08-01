В Польше необычным образом доработали Audi RS E-Tron GT

Когда электромобиль решают подвергнуть тюнингу, то затрагивает он исключительно его внешний облик. По аналогичной схеме прошла доработка экстерьера Audi RS E-Tron GT, владелец которого проживает в Польше.

Первое, что отличает конкретно этот RS E-Tron GT от всех остальных – это обвес польской тюнинг-компании Maxton Design. Боди-кит добавляет к внешнему облику электрической немецкой модели сплиттер, а также включает в себя пару более выраженных боковых юбок и эффектный задний диффузор, придающий Audi большей агрессивности. Стоковые пружины тюнеры заменили на детали фирмы K&W, а также оснастили модель пневмоподвеской.

Но, возможно, даже более ярким, чем обвес, в экстерьере модернизированного RS E-Tron GT являются его колесные диски, разработанные компанией Turismo Wheels. Их диаметр равен 22-дюймам, а уникальной особенностью являются вставки из карбона, которые можно легко заменить, чтобы изменить внешний облик машины. Венчает картину угольно-черная атласная пленка ЗМ.

Напомним, Audi RS E-Tron GT спроектирован на той же платформе J1, что и Porsche Taycan. В оснащение модели вошла пара электромоторов, которые суммарно развивают 590 лошадиных сил и 830 Нм. Впрочем, их отдачу можно увеличить до 637 л.с. благодаря активации функции избыточного наддува.

Связку электрическим двигателям в Audi RS E-Tron GT составляет 2-ступенчатая трансмиссия, аналогичная той, которую устанавливают в Taycan. С места до 100 км/ч электромобиль из Ингольштадта разгоняется всего за 3,1-секунды.