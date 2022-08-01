В Сети показали современного преемника BMW M1 

В то время, как многие из конкурентов BMW за последние десятилетия отважились окунуться в мир суперкаров со среднемоторной компоновкой, баварцы долго сопротивлялись делать то же самое. Все это время энтузиасты не скрывали надежд, что когда-нибудь BMW возьмется за выпуск преемника культового M1 (он был построен в период 1978 – 1981 год), который на сегодняшний день является последним суперкаром марки со среднемоторной компоновкой.

Не дождавшись немецкого автопроизводителя собственный вариант BMW решил создать опытный автомобильный дизайнер Хайкейд.

Мужчина разработал прототип, который не слишком похож на актуальный модельный ряд мюнхенского концерна, однако по определенным деталям экстерьера его все же можно идентифицировать как автомобиль BMW. В первую очередь речь идет о передней части кузова, где установлена черная радиаторная решетка в виде «ноздрей», а также гладких и угловатых светодиодных фарах.

Помимо этих атрибутов «передку» современной BMW M1, в разработке которой дизайнеры баварского автогиганта не участвовали от слова «совсем», достались большие воздухозаборники и красивый капот.

Но особенно впечатляюще выглядит боковой профиль машины благодаря резким характерным линиям вдоль дверей и большим колесам с пятью спицами.

То же самое можно сказать и о корме, где на крышке двигателя установлены жалюзи, как в оригинальном M1, а задний бампер может похвастать наличием сразу четырех выхлопных патрубков.

В BMW неоднократно заявляли, что тратить ресурсы на разработку M1 нового поколения не планируют. По мнению руководства марки, M8 является тем, что необходимо, когда речь заходит об автомобилях с продвинутыми характеристиками.

Тем не менее, нельзя не отметить, что показанный на рендерах спорткар мог бы отлично вписаться даже в текущее портфолио немецкого автопроизводителя.