Полностью новый Toyota Fortuner показали на первых рендерных фотозарисовках

Второе поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner вышло в продажу в 2015 году, а в 2020-м автомобиль пережил плановое обновление. В мае японцы подтвердили, что готовят третью генерацию этой модели, которая должна поступить в продажу в 2023-м году. Подробностей о новинке пока нет, однако независимые дизайнеры уже взялись за карандаши, решив показать, как будет выглядеть Fortuner 3.

Первые рендерные фотозарисовки модели опубликовали художники компании «IA.Design». Судя по опубликованным изображениям, со сменой поколения японский «рамник» получит более квадратный дизайн кузова с передней частью, выполненной в плоской пропорции.

Основные изменения должны прийтись на решетку радиатора, которая станет шире, а также на светотехнику. Последняя может сменить формат, став двухуровневой, где сверху расположатся головные фары, а чуть ниже большие вертикальные блоки дневных ходовых огней.

Toyota Fortuner 3 поколения. Рендер: IA.Design

Серебристая накладка на переднем бампере должна остаться на месте, но при этом захватить его большую часть, чем было у рестайлингового Fortuner 2, а двери получить новую линию штампа.

Toyota Fortuner текущего, 2 поколения

В основу третьей генерации «Форчунер», по слухам, ляжет модульная платформа TNGA-F, на которой были построены внедорожные модели Tundra, Sequoia и Land Cruiser последних генераций. «Тележка» поддерживает длину колесной базы от 2850 до 4180 мм.

Стратегия использования единой базы для всего глобального портфеля внедорожников должна помочь Toyota сократить затраты, время разработки моделей, а также добиться значительного эффекта с точки зрения продаж.

Первым рынком для новинки станет его малая родина – Таиланд. В том числе в Россию Fortuner поставляют именно оттуда. Там внедорожник должен получить мягкогибридную силовую установку на базе 2,8-литрового 4-цилиндрового турбодизеля серии GD. Других технических подробностей о новинке пока не приводится.