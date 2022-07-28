Компания Volkswagen продаст собственный завод в Калуге в 2022 году

Завод компании Volkswagen, расположенный в Калужской области, будет продан одному из пока неизвестных покупателей в течение 2022 года. Об этом сообщает издание «Газета.ру», ссылающееся на собственные источники внутри Volkswagen Group Rus.

По сведениям источника, на этой неделе площадку посетили несколько делегаций, в числе которых оказались потенциальные покупатели из Казахстана и Австрии, помимо которых на предприятие «заезжали» и представители Минпромторга.

О том, что «Фольксваген» готовится к продаже своих активов, косвенно свидетельствуют и кадровые перестановки в руководстве – главой российского офиса немецкой марки недавно был назначен специалист по кадрам. Такие перестановки чаще всего делают перед тем, как свернуть свой бизнес в той или иной стране.

Напомним, до недавнего времени предприятие в Калуге занималось сборкой автомобилей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, а также Skoda Rapid. Помимо этой площадки в России немецкий автогигант занимался производством своих машин на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где сейчас идет процесс расформирования коллектива, входящего в Volkswagen Group.

По мнению экспертов, одним из вариантов для VW Group в случае, если концерн планирует все же сохранить свои российские активы, может стать заключение договора с одной из казахстанских автомобильных компаний. К примеру, это могла быть договоренность о возрождении на мощностях площадки в Калуге недавно ставшего банкротом предприятия «Азия-Авто», которое получило бы контроль над российским заводом.

В конце весны этого года Volkswagen подтвердил, что не намерен возобновлять выпуск машин в России в обозримом будущем. Еще раньше был свернут ввоз и поставки запчастей для автомобилей марок, входящих в состав VW Group.

Завод в Калуге по итогам 2021 года произвел на свет 118 тысяч автомобилей, тогда как на долю предприятия в Нижнем Новгороде пришлось 52 тысячи 300 единиц машин немецкого концерна.