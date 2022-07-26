Конфискованный Ferrari 458 Italia стал автомобилем полиции Чехии

Полицейские многих стран мира имеют в парках конфискованных у преступников машин различные спорткары и гиперкары, однако распоряжаются ими по-разному. К примеру, филиппинские стражи порядка арестованные контрабандные машины попросту уничтожают. Но в полиции Чехии решили пойти иным путем и задействовать конфискованный Ferrari 458 Italia для собственной работы.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте чешских стражей порядка, облаченный в ливрею ведомства итальянский суперкар отправится на работу в состав Департамента специального надзора. Управлять им позволят только специально обученным полицейским.

В частности, 458-й будут использовать против самых агрессивных водителей на дорогах, в погонях за преступниками на мощных автомобилях, а также для ведения наблюдения в местах различных тюнинг-сходок.

По неофициальной информации, полицейское управление Чехии потратило на модернизацию Ferrari порядка 340 тысяч местных крон (825 тысяч рублей). Примерно за эти же деньги стражи порядка могли приобрести в свое распоряжение новый хэтчбек Skoda Scala.

В сумму затрат вошла модернизация автомобиля под полицейское оборудование, а также его ремонт. Машина почти 10 лет хранилась на открытом паркинге, поэтому во многих компонентах требовала существенных вложений. Не помог даже незначительный пробег – на момент конфискации на одометре Ferrari 458 Italia красовалась цифра в 2 тысячи километров.

Впрочем, в полиции Чехии утверждают, что этот итальянский суперкар далеко не самый ценный и редкий автомобиль, который когда-либо конфискован департаментом. В 2021 году стражи порядка арестовали около 900 автомобилей, большая часть из которых была продана, а вырученные средства пошли на покрытие ущерба, причинённого преступниками.