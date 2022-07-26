На сколько подешевеют автомобили, ввезенные в Россию по «серой» схеме

Так называемый «серый» ввоз машин в России до недавнего времени использовался исключительно частными лицами, однако недавно власти приняли закон, согласно которому заниматься массовым параллельным импортом машин смогут и юрлица. Нововведение призвано решить проблему с дефицитом на российском автомобильном рынке, который начал формироваться с весны этого года.

Согласно нововведению, на ввезенные из-за рубежа новые и подержанные машины компаниям больше не придется устанавливать обязательные блоки экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также получать ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), представляющее собой сертификат соответствия требованиям безопасности.

В число марок, которые допустили к параллельному импорту, вошли: Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki и Honda. Кроме того, ввозить в Россию по упрощенной схеме смогут и премиальные бренды, такие как: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Lexus, Tesla и Porsche. Не обошел закон и люксовые марки, включая Bentley, Bugatti, Ferrari, Maserati и Lamborghini.

Итоговый прайс за тот или иной автомобиль будет зависеть от возраста машины, а также таможенной пошлины, объема мотора и ряда других факторов. Кроме того, для частного и юрлица пошлины окажутся разными. Так, к примеру, в случае ввоза 3-летнего автомобиля с 2-литровым двигателем, стоимость которого составляет ровно 30 тысяч долларов (около 1 миллиона 700 тысяч рублей), физлицу придется выложить 807 тысяч рублей, тогда как фирма заплатит на 21 тысячу больше – 828 тысяч рублей.

При этом с автомобилями возрастом от 3 до 5 лет разница окажется куда существеннее – для частника эта сумма составит 318 тысяч рублей, тогда как для фирмы – уже 1 миллион рублей. Именно поэтому большинство компаний занимаются ввозом в Россию не бюджетных подержанных легковушек, а новых премиальных автомобилей (это намного выгоднее).

Формально нововведение позволит обычным россиянам заметно сэкономить при покупке как нового, так и подержанного автомобиля. В качестве примера издание «E1» приводит популярный корейский седан Kia K5 с 2-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и АКПП, полная «растаможка» которого обойдется частному лицу в 1 миллион 800 тысяч рублей. В эту сумму войдет цена самого автомобиля в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей и пошлина в 650 тысяч рублей. В конечном счете такой Kia K5 окажется примерно на 900 тысяч рублей дешевле, чем сейчас за него просят в России.

Другой пример – внедорожник Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым мотором, ввезенный из Таиланда. Там дилеры просят за него 2 миллиона 240 тысяч рублей, а еще 1 миллион придется отдать в качестве пошлины. Но даже с учетом этого его цена окажется на 1 миллион рублей ниже, чем если его покупать аналогичный автомобиль в России.

По мнению экспертов, сразу после того, как в России наладят массовые поставки автомобилей по параллельному импорту, стоимость легковых машин в стране должна заметно упасть. Кроме того, на цены будет давить и более острая конкуренция среди самих дилеров за покупателей, чем наблюдается на сегодняшний день.