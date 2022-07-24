Toyota выменяла пикапы Tundra с пробегом 1,6 млн километров на новые

Дебют новой Toyota Tundra датирован осенью прошлого года. Автомобиль был разработан на новой раме со сварными штампованными лонжеронами коробчатого сечения, отштампованными из высокопрочной стали, а в качестве шасси для пикапа выступила разработка Toyota F1, разновидность которой ранее легла в основу внедорожника Land Cruiser 300.

С момента запуска модели в продажу никаких подробностей о том, как проходил процесс создания новой «Тундры», не публиковалось. Но теперь глава североамериканского офиса японской марки Майк Свирс рассказал ряд интересных деталей.

По словам топ-менеджера, перед тем, как начать разработку Tundra нового поколения, компания приняла решение найти как можно больше таких пикапов старого образца со сверхбольшими пробегами, чтобы оценить их состояние и понять, какие детали не подвержены износу, а какие вышли из строя. Владельцам таких машин предложили обменять их на новые и, разумеется, все они с радостью на это согласились.

Владелец старой Toyota Tundra со своим автомобилем. Фото: Фото: Angel Sergeev

В 2016 году в распоряжение Toyota попали два экземпляра «Тундры» 2007 года выпуска, пробег которых превышал 1 миллион миль (1 миллион 600 тысяч километров). Владели ими частники, так что весь свой километраж они накатали в ходе реальной, но повседневной и интенсивной эксплуатации.

Одну из высокопробежных Tundra инженеры Toyota в своем технологическом центре разобрали вплоть до винтиков и оказались крайне удивлены. Оказалось, что единственной неисправной деталью в старом пикапе с пробегом более 1,5 миллиона километров стал фиксатор солнцезащитного козырька, расположенный со стороны водительского сиденья.

Фото: Angel Sergeev

Неплохо сохранилась и грузовая платформа машины, однако местами на ней были обнаружены сквозные очаги коррозии. Именно это обстоятельство сподвигло японцев выполнить ее в новом поколении из композитных материалов, которые не подвержены ржавчине.

В ходе изучения обеих «Тундр», которые пообещали их владельцам обменять на машины нового поколения, в Toyota также пришли к выводу, что им необходимо дополнительно усилить грузовую платформу новинки, а также увеличить площадь ее опоры на раму.

Кроме того, в конструкции навесного оборудования инженеры применили цепь привода ГРМ на четверть увеличенную в сечении, а в салоне были предусмотрены дополнительные ниши для хранения мелочевки.