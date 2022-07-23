Гражданам РФ могут позволить тратить маткапитал на покупку автомобиля

На сегодняшний день использовать материнский капитал в России можно только на установленные законом цели и на определенных условиях. Их может быть несколько, включая покупку квартиры, дома за собственные средства или в ипотеку. Но в будущем этот список планируется расширить, что частично должно позволить поддержать автомобильную отрасль.

Как сообщает газета «Известия», в России готовится законопроект, согласно которому так называемые «детские деньги» можно будет потратить на покупку нового автомобиля. Этот шаг считается экспертами как один из множества для поддержки отечественного автопрома.

Учитывая главную цель, на которую он направлен, список машин, попадающий под возможное нововведение, будет ограничен. Так, если верить информации издания, такой автомобиль должен быть новым, иметь как минимум три пассажирских мест в салоне, кроме водительского, а также стоить не более 2 миллионов рублей.

Кроме того, определенные ограничения затронут и производительность машины. Ее мощность не должна составлять более 125 лошадиных сил.

Таким образом, фактически выбор моделей для использования материнского капитала будет серьезно ограничен. Под него сейчас формально попадают бюджетники Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo, еще оставшиеся на складах дилеров. Впрочем, не исключено, что в готовом законопроекте и автомобили иностранных компаний окажутся недоступны, а купить с использованием средств можно будет только модели Lada.

Законопроект включает также и ряд юридических тонкостей. К примеру, автомобиль, приобретенный на маткапитал, должен в обязательном порядке быть оформлен в общую собственность с ребенком, а в случае его продажи в течение трех первых лет эксплуатации, деньги придется вернуть в ПФР (Пенсионный Фонд России).

Сроки вступления в силу поправок пока не раскрываются.