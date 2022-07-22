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На продажу выставили пожарный Mercedes 1978 года, превратившийся в экспедиционный внедорожник

От: Алексей Шмидт
пожарный Mercedes

В мире сохранилось не так много старых брутальных грузовиков, которые остаются в хорошем состоянии и продолжают колесить по общественным дорогам. Одной из таких машин является Mercedes, выпущенный в 1978 году. Он начинал свой жизненный путь как пожарный автомобиль, но около 20 лет назад был переоборудован в машину для приключений на бездорожье.

Владелец этого «Мерседеса» успел проехать на нем по пустыни Сахара, а также совершил путешествие через Уругвай в Перу. 

Снаружи грузовик окрашен в песочно-бежевый цвет и украшен немецкими флагами, что делает его немного похожим на военную машину. С пассажирской стороны капота возвышается шноркель, а сзади расположены ремонтные приспособления и запасное колесо. 

Взглянув на автомобиль сбоку в глаза сразу же бросается его относительно небольшой кузов (длина равна 6 метрам). Другая «фишка» модели – внушительный дорожный просвет. Компактные габариты вкупе с высоким клиренсом обеспечивают экспедиционному грузовику (экс-пожарной машине) отличную маневренность даже в городских условиях эксплуатации.

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Зайдя внутрь, можно сразу ощутить дух приключений. Стены машины украшают картины, карты и сувениры, а в задней части расположена полноценная книжная полка. Есть две односпальные кровати. Одна из них трансформируется из обеденного стола. Кухня состоит из двух конфорок и раковины, а еще есть душевая кабина.⠀

Этот грузовик с богатой историей путешествий выставлен на продажу, однако фиксированную цену на него не определили. Дело в том, что машина требует доработок, а окончательная стоимость зависит от объема необходимого ремонта. 

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