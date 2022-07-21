Tesla Model X с пробегом более 320 тысяч км: что сломалось?

Когда около десяти лет назад электромобили стали набирать популярность, у всех в головах возник один большой вопрос: «как эти машины будут вести себя с течением времени?». Ответ на него подготовили блогеры с канала «Out of Spec Reviews».

Главным героем видеоролика, опубликованного на YouTube, стал автомобиль Tesla Model X 100 D 2017 года выпуска. Его пробег на момент записи сюжета составлял более 200 тысяч миль или 321 тысячи 869 километров, что более чем достаточно для любого современного автомобиля перед тем, как отправить его на свалку.

По словам владельца машины, от 65 до 80 процентов зарядов батареи его автомобиля осуществлялись на станциях быстрой зарядки, которые теоретически могут повредить аккумулятор сильнее, чем это делают обычные.

Каким оказался результат? Всего 9,8-процентное снижение емкости батареи. Если аккумулятор нового автомобиля был рассчитан на 93,7 кВт/ч доступной энергии, то сейчас, спустя 5 лет и 321 тысячу километров пробега, а также множество быстрых подзарядок, он по-прежнему сохраняет около 85,4 кВт/ч.

Более того, учитывая, что владелец этой Tesla проживает в Германии, не так давно он смог испытать и скоростные характеристики своей машины, вывезя ее на автобан. По его словам, она без проблем разогналась до максимальной скорости, причем плюс-минус в том же темпе, что делала новой в 2017 году.

За весь период владения машиной мужчина не разу ее не ремонтировал, проходив лишь необходимое ТО, где главной позицией в акте выполненных работ чаще всего была обычная перестановка колес и проверка давления в шинах.

Разумеется, полностью неубиваемых машин не существует и в Model X оказалось обнаружено несколько таких точек износа, включающих кузов и салон. На первой местами появились участки небольшой поверхностной ржавчины, тогда как внутри главной пострадавшей от внушительного пробега деталью стало рулевое колесо, кожа на котором начала стираться.