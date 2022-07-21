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Toyota MR2 с пробегом 2 тыс. км. стоит столько же, сколько новая GR Supra

От: Алексей Шмидт
Toyota MR2

Ходят слухи, что Toyota работает над новым электрическим спортивным автомобилем MR2, но пока кроме нескольких тизеров концепта признаков того, что он может появиться на свет в ближайшее время, нет. А это значит, что у фанатов этой модели есть время поискать хорошо сохранившиеся культовые MR2 первого поколения.

Выставленный на продажу британским дилером «Appreciating Classics» автомобиль является одной из последних машин первой генерации MR2, зарегистрированных в Северной Ирландии в 1990 году. Тогда же на свет вышло второе поколение этой модели. 

1990 Toyota MR2 Mk1 00006

Простояв в гараже почти 31 год 2-местный спортивный автомобиль «Тойоты» сохранился в отличном состоянии, а его пробег на момент публикации объявления, составляет всего 2 тысячи 200 километров. 

1990 Toyota MR2 Mk1 00007

Белая краска, в которую выкрашен кузов этого MR2, на удивление не имеет пятен, а серый велюровый салон выглядит опрятно вплоть до причудливых поворотных переключателей света и стеклоочистителей, управляемых кончиками пальцев.

1990 Toyota MR2 Mk1 00002

Приводит в движение автомобиль легендарный 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель Toyota 4A-GE, расположенный позади сидений. Это тот же 16-клапанный мотор, которым комплектовался купе AE86 Corolla GT и «заряженный» хэтчбек Corolla GT AE82. Его мощность составляла 120 или 122 лошадиные силы и 143 Нм, позволяя разгоняться MR2 с места до первой «сотни» за 8 секунд.

За хорошо сохранившийся Toyota MR2 первого поколения дилер из «Туманного Альбиона» просит 42 тысячи 162 доллара (2 миллиона 360 тысяч рублей). Для сравнения, примерно столько же стоят новые Toyota GR Supra 2022 года выпуска (43 тысячи 540 долларов – 2 миллиона 435 тысяч рублей по текущему курсу). 

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