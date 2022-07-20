Haval Dargo готовится к обновлению: первые подробности

В России относительно недавно начались продажи нового кроссовера Haval Dargo, но на родине модели (в Китае), она уже готовится к плановому обновлению, которое должно привнести в его дизайн и техническую сторону ряд изменений.

В «Поднебесной» кроссовер носит название – Big Dog или «Большая Собака». Но для экспортных рынков было выбрано несколько иное, более сдержанное имя – Dargo.

По информации китайского агенства «Cheshi», реформенный Haval Big Dog переживет процедуру модернизации внешнего и внутреннего облика. Подробности о переменах в дизайне не приводятся. А вот о технической части обновленной модели уже есть некоторая информация. Предполагается, что у кроссовера появится гибридная силовая установка, в основе которой будет лежать трансмиссия DHT.

Аналогичной системой ранее был укомплектован другой «паркетник» компании под названием Shenshou («Зверь»). Она состоит из полуторалитрового «наддувного» 4-цилиндрового мотора, генерирующего 154 лошадиные силы, и электрического двигателя на 177 «сил». Суммарная отдача этого тандема равна 243 л.с., а максимальный крутящий момент – 530 Нм.

Появление в агрегатной линейке Big Dog/Dargo новой силовой установки позволит снизить паспортный расход топлива кроссовера до 5,5-литров на 100 километров.

Что касается российского Haval Dargo, то его производством сейчас занимается предприятие Great Wall в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»). Автомобиль комплектуется безальтернативным двухлитровым мотором мощностью 192 лошадиные силы, ассистирует которому исключительно роботизированная трансмиссия. Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Цены на Haval Dargo в России начинаются с отметки в 3 миллиона 200 тысяч рублей.