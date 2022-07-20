Пока в России продают кроссовер Coolray первого поколения (Binyue), на родине эта модель уже успела пережить полноценный рестайлинг. А теперь пришла пора плановой смены поколения, в ходе которого автомобиль сменил не только внешность, но и название.

Как известно, в «Поднебесной» известный в России под именем Coolray кроссовер носил название Binyue («желанный гость»). Теперь к этому выражению добавилась приставка Cool («крутой»).

Со сменой генерации компактному «паркетнику» существенно перетряхнули внешность. Coolray 2 поколения обзавелся не только новыми бамперами, но и полностью сменил светотехнику. Она стала выглядеть уже, а задние фонари были объединены тонкой святящейся горизонтальной полосой.

Переднюю часть кузова дизайнеры Geely выполнили с оглядкой на новый фирменный стиль марки под названием Energy Storm. С учетом него кроссовер обзавелся дополнительными молдингами, накладками и другими колесными дисками, что повлекло за собой увеличение размеров машины (она вытянулась на 50 мм – до 4380 мм).

Серьезные перемены произошли и с внутренним убранством модели, где изменилось практически все. Центральный тоннель, выполненный в геометрической форме, был упразднен, а щиток приборов лишился козырька и оказался внешне сочленен с 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы.

Рычаг переключения передач тоже полностью новый, а оснащение салона пополнилось площадкой для беспроводной зарядки смартфонов.

Техническая часть модели также подверглась определенным метаморфозам. Полуторалитровая «турботройка» мощностью 177 лошадиных сил и 255 Нм сменилась новой «наддувной четверкой», выдающей 181 л.с. и 290 Нм. Связку ей составила прежняя 7-скоростная роботизированная коробка передач и безальтернативный передний привод.

В продажу на родине вторая генерация Geely Coolray должна поступить этой осенью. О планах смены поколения этой модели в России пока ничего неизвестно.