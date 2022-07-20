Hyundai разработает новый недорогой кроссовер за 1 млн. рублей

Корейский автопроизводитель Hyundai уже давно сделал ставку на быстрорастущий сегмент SUV (кроссоверы), постепенно отказываясь от теряющих популярность длинных седанов. К примеру, в планы компании входит отказ от 4-дверки Sonata, для которой текущее поколение станет последним. На ее место должны прийти несколько доступных и не очень «паркетников», об одном из которых стало известно буквально на днях.

О новом кроссовере Hyundai поведал глава маркетингового отела европейского офиса компании Андреас-Кристоф Хофманн. По словам топ-менеджера корейского автогиганта, автомобиль будет электрическим, а в качестве его примерной цены назвал сумму в 20 тысяч евро (порядка 1 миллиона 150 тысяч рублей по текущему курсу).

Вдаваться в подробности проекта господин Хофманн отказался, но в беседе с журналистами агенства «Automotive News» посетовал на проблемы с компоновкой тяговых аккумуляторов в кузовах компактных моделей, к которым, судя по всему, и будет относиться новый бюджетный «паркетник» компании.

Концепт электрического кроссовера Hyundai Ioniq 7

Напомним, на сегодняшний день Hyundai имеет в своей модельной линейке только один полноценный электромобиль – это кроссовер Ioniq 5, который вышел в продажу в 2021 году. На осень компания запланировала выход еще одной «батарейной» новинки – седана Ioniq 6, а в 2024-м должен дебютировать большой 7-местный электрический вседорожник под названием Ioniq 7 (на изображении выше).

В целом же в планы корейского автопроизводителя входит доведение к 2030 году своей «зеленой» линейки до 11 моделей в разных классах.