Suzuki Jimny получит удлиненную базу и пять дверей: изображения и подробности

Компания Suzuki не скрывает планы по созданию удлиненной версии рамного внедорожника Jimny еще с прошлого года, однако автомобиль все еще официально не дебютировал. По новой информации, премьера такого варианта японского вседорожника запланирована на 2022 год, причем речь идет о глобальной модели. Прототипы 5-дверного «Джимни» множество раз подлавливали в ходе тестовых испытаний, поэтому его дизайн уже не является секретом. Впрочем, это не помешало независимым дизайнерам продемонстрировать новинку на собственных рендерах.

Изображения Suzuki Jimny LWB (Long Wheel Base) опубликовало издание «Motor1». Судя по выложенным в Сеть рендерам, внедорожнику достанется передняя часть кузова, которая во многом будет повторять модель Sierra, однако радиаторную решетку и фары в Suzuki все же пересмотрят на новый лад.

Самые серьезные изменения должны произойти с профилем «рамника», которому впервые в истории достанутся задние двери. Их установка, а также растягивание кузова повлечет за собой появление третьего небольшого окошка в задней части.

Габариты модели будут следующими: 3850 x 1645 x 1730 мм. Таким образом, колесная база 5-дверного Jimny, а также его кузов по сравнению с 3-дверкой вытянутся на 300 мм. Удлинение расстояния между осями должно привести как появлению дополнительного пространства на заднем ряду, так и к расширению объема багажного отделения.

Как утверждают японские СМИ, под капотом пятидверного Jimny LWB ожидается появление полуторалитрового бензинового мотора K15C Dual Jet, связку которому составит мягко-гибридная система. Максимальная мощность этого тандема составит 103 лошадиные силы, а пиковый крутящий момент будет равен 137 Нм. В качестве трансмиссий должны выступить 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».