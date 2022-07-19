«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер Lada Vesta NG целиком

С прошлого года компания «АвтоВАЗ» целенаправленно патентовала отдельные детали интерьера обновленного семейства автомобилей Lada Vesta, получивших к названию приставку NG. При этом на презентации модели в феврале от журналистов внутреннее убранство новой «Весты» было скрыто. Теперь же охранный документ для реформенного «вазовского» флагмана выдали на весь салон целиком, что позволяет рассмотреть его в деталях.

Согласно информации, опубликованной в базе Федерального института промышленной собственности, компанией были оформлены патенты сразу на три варианта исполнения интерьера Vesta GN. Между собой они различаются рулями, панелями приборов, мультимедийными системами, а также рядом эргономических элементов и декором.

Тем не менее, в каждой из модификаций торпедо новой «Весты» имеет горизонтальную архитектуру, дефлекторы обдува, выполненные в вертикальном положении, а также одинаковую декоративную серебристую планку и идентичное обрамление воздуховодов и щитка приборов.

Как можно заметить на патентных изображениях, начальный вариант Vesta NG не получит ни аудиосистемы, ни «мультимедийки».

Средняя в иерархии модификация (фото ниже) будет сразу идти с информационно-развлекательной системой и интегрированным в торпедо вертикальным экраном.

А самые дорогие версии модели получат большой планшетный тачскрин мультимедии, возвышающийся над передней панелью.

Внешне новой Vesta будет отличаться от своего предшественника модернизированной светотехникой, которая станет полностью светодиодной, бамперами, а также крышкой багажника.

Что касается перспектив выхода модели в продажу, то они пока находятся в тумане. Предполагалось, что Vesta NG станет доступна для покупателей уже в середине этого лета, однако реализация семейства до сих пор не началась. Осуществить полноценный запуск обновленной Vesta «АвтоВАЗу» мешают проблемы с логистикой и поставщиками, которые сильно ударили по заводу в Ижевске, собиравшему как новинку, так и ее предшественницу.

Предполагается, что продажи рестайлинговой «Весты» стартуют не раньше 2023 года.