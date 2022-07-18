У кросс-купе Haval H6S появится гибридная версия

Кроссовер Haval H6 вышел в продажу в 2020 году, с тех пор успев обзавестись рядом производных, включая купеобразный вариант H6S, правда он пока предлагается в «Поднебесной» исключительно в бензиновой версии. Впрочем, вскоре у кросс-купе появится гибридная модификация, которая недавно выехала на первые тестовые испытания. Прототип успели подловить в ходе обкатки на общественных дорогах.

В основе бензинового H6S лежит новая модульная архитектура LEMON, на которой был спроектирован хорошо известный и набирающий популярность в России «паркетник» Jolion.

Длина H6S составляет 4714 мм, ширина – 1940 мм, высота – 1729 мм, а размер его колесной базы равен 2738 мм. Внешне отличить кросс-купе от кроссовера в традиционном кузове можно по иной решетке радиатора и видоизмененной линии остекления, которую пришлось переработать из-за скошенной линии крыши.

Судя по опубликованным шпионским фото, гибридный Haval H6S с точки зрения дизайна практически не будет отличаться от бензинового аналога. Исключением станет лишь появление в его кузове дополнительного лючка для подключения электросети.

При этом интерьер «паркетника» на снимках выглядит заметно более другим, чем у бензинового собрата. Внутри кроссовера предусмотрели цифровую панель приборов, спортивные передние сиденья с интегрированными подголовниками, а также широкоформатный экран мультимедийной системы.

Силовая установка гибридного Haval H6S пока не рассекречена, но предполагается, что речь идет о так называемом «подзаряжаемом» гибриде. В основу него должен лечь полуторалитровый бензиновый «наддувный» агрегат, который в связке с электрическим довеском будет способен развивать до 243 лошадиных сил. Связку ему составит «робот», а также передний или полный привод.

В продажу в КНР гибридный Haval HS6 поступит до конца года. Цены пока не объявлены. За его бензиновый вариант сейчас просят от 138 тысяч 900 до 164 тысяч 900 юаней (порядка 1 миллиона 200 – 1 миллиона 400 тысяч рублей по текущему курсу).