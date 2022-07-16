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Ввозить автомобили из-за границы в Россию станет проще

От: Алексей Шмидт
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Появление «ЭРА-ГЛОНАСС» в 2015 году фактически положило конец так называемому «серому» импорту, позже распространившись на всю большую категорию транспортных средств, продающихся или ввозимых в Россию. Однако теперь именно эта система стала камнем преткновения для российского авторынка. Из-за перебоев с поставками комплектующих у российских производителей «тревожной кнопки» наблюдается дефицит блоков экстренного реагирования при ДТП. Впрочем, похоже, правительстве уже нашли хоть и временное, но решение этой проблемы.

На официальном сайте ведомства появилось сообщение об отмене обязательного требования к техническому оснащению автомобилей, что позволит ввозить машины из-за границы в упрощенном порядке. Их можно будет не оснащать системой вызова экстренных служб при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Ранее все импортные автомобили, поставляющиеся в Россию из заграницы, были обязаны доукомплектовывать ввезенные машины в страну кнопками «SOS». Без них на учет ГИБДД транспортные средства попросту не ставили.

Само постановление пока не опубликовано, но известно, что мера будет действовать до 1 февраля 2023 года. За это время российские производители блоков «ЭРА-ГЛОНАСС» постараются решить проблемы с поставками комплектующих, перестроив свои логистические цепочки. 

Вместе с тем, пока неизвестны перспективы перехода на системы «ЭРА-ГЛОНАСС» всех стран, входящих в ЕАЭС. В марте из-за дефицита полупроводников эту меру перенесли еще на полгода – до 30 июня 2022 года, а теперь и вовсе отдалили до 31 января 2023 года. 

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