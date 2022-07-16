Россияне отказались от тюнинга автомобилей

Проблемы с поставкой комплектующих в Россию по официальным каналам затронули не только автопроизводителей, но и компании, занимавшиеся тюнингом. Вместе с ростом цен на новые автомобили, подорожали и все гаражные доработки, что отбило охоту у российских автомобилистов прибегать к переделке своих машин.

Согласно информации, опубликованной изданием «Газета.ру», спрос на тюнинг в России сократился с 30 до 70 процентов. Стоимость большинства деталей существенно выросла, а их доставка теперь занимает в несколько раз больше времени, чем раньше. Причем не помогает в этом и так называемый «серый» импорт.

Как отмечает источник, наибольшие сложности затрагивают оригинальные запчасти для тюнинга из США и стран Евросоюза. Если раньше из США завозилось по 20-30 комплектов тюнинг-комплектов, то теперь этот показатель едва дотягивает до 10-12 единиц.

От падения спроса страдают не только компании, которые занимаются дорогостоящими механическими процедурами, но и гораздо более доступные гаражные сервисы, специализирующиеся на относительно простой шумоизоляции, тонировке и салонном детейлинге. Спрос на их услуги за последние месяцы сократился вдвое.

Что интересно, практически не затронула текущая ситуация категорию тюнинга, включающую в себя замену колесных дисков или оклейку кузова виниловой пленкой. Последняя процедура стоит порядка 500 тысяч рублей, но спрос на нее остается стабильным.

Не коснулись проблемы и отечественные тюнинг детали, которые выпускаются в России – в их числе некоторые аэродинамические обвесы, спойлеры, защиты и ряд других элементов внешнего декора.

Тем не менее, эксперты прогнозируют, что количество клиентов тюнинг-компаний продолжит сокращаться. Потребители отказываются от услуг, которые не входят в категорию первой необходимости, фокусируясь на плановом техническом обслуживании своих машин.