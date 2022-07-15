Hyundai показал новый минивэн Stargazer, который оказался дешевле Creta

Анонс нового минивэна Hyundai, который должен расположиться в бюджетном сегменте, состоялся еще в прошлом году. Модель была адресована для рынков развивающихся стран и, в какой-то момент, в этот список входила даже Россия. Впрочем, с тех пор никаких подробностей о возможном дебюте Stargazer на нашем рынке не раскрывалось. А теперь состоялась официальная премьера этого однообъемника.

Недорогой «вэн» Hyundai был представлен в Индонезии, рынок которой станет для модели первым. Здесь же стартует его производство.

Внешний облик модели выполнили с оглядкой на другой, более крупный минивэн Staria. Как и в случае с ним, он должен отсылать к «звездам» (cлово «Star» или «звезда» фигурирует в названиях обеих моделей). «Младшей» модели достался похожий обтекаемый силуэт, а также аналогичные фары, но задняя часть оказалась уникальной.

Длина автомобиля составила 4460 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1690 мм. Колесная база оказалась равна 2780 мм.

В салоне дизайнеры «Хендэ» использовали новомодное решение с объединением в общий кластер дисплеев цифровой панели приборов и мультимедийной системы, однако между собой экраны не пересекаются.

Все версии «вэна» будут продаваться в 7-местном варианте компоновки салона, но опционально покупателям будут доступны так называемые «капитанские» кресла второго ряда.

На индонезийском рынке комплектовать Hyundai Stargazer собираются полуторалитровым бензиновым «атмосферником», выдающим 115 лошадиных сил. Связку ему составит 6-скоростная МКПП или вариатор. Привод модели – безальтернативный передний.

Цены на автомобиль уже объявлены. В Индонезии за Stargazer будут просить от 16 до 20 тысяч долларов (935 – 1 миллион 170 тысяч рублей), что дешевле, чем кроссовер Hyundai Creta. Там он стоит от 19 до 26 тысяч 500 долларов или 1 миллион 100 – 1 миллион 540 тысяч рублей по текущему курсу.