Кроссовер Chery Omoda C5: стало известно, когда начнутся его продажи в России

О планах привезти в Россию новый автомобильный бренд Omoda компания Chery говорила еще в прошлом году. Первой моделью в линейке новоиспеченной молодежной марки на нашем рынке должен был стать кроссовер Omoda C5. А теперь представители китайского автопроизводителя определились со сроками запуска этого «паркетника» в продажу.

Как стало известно Daily-Motor.Ru от представителей российского офиса Chery, кроссовер Omoda C5 доберется до нашего рынка в четвертом квартале этого года. В компании делают все возможное, чтобы это произошло уже в начале квартала (то есть в октябре 2022 года).

На «поднебесном» рынке вседорожник продается с начала года. Там он носит название Omoda 5 и предложен покупателям с бензиновыми 1,5- и 1,6-литровыми «наддувными» моторами, выдающими 156 и 197 лошадиных сил соответсвенно.

Длина новинки составляет 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1585 мм. Размер колесной базы равен 2630 мм.

Цены на модель начинаются с отметки в 92 тысячи 900 юаней, что эквивалентно сумме в 800 тысяч рублей по текущему курсу. За самый дорогой вариант Omoda 5 в Китае просят 128 тысяч 900 юаней (порядка 1 миллиона 100 тысяч рублей).

Каким окажется оснащение российской модификации нового кроссовера суббренда Chery пока неизвестно, но в самой компании обещают, что модель будет максимально технологичной.

В качестве конкурентов Omoda C5 в России называют два других китайских кроссовера, пользующихся у нас неплохим спросом – это Geely Coolray и Haval Jolion.