Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 превратили в подобие российских «ВИСов»

Спрос на внедорожники Toyota Land Cruiser 300 не собирается стихать, а в Японии «Тойоте» даже пришлось остановить продажи этой модели до следующего года, поскольку компания не успевает выдать своим клиентам ранее предзаказанные автомобили. Но некоторым простого LC300 недостаточно и они обращаются к сторонним фирмам.

Одной из них является частная компания «Creative Conversions», базирующаяся в Австралии. Тюнеры с «зеленого» континента занимаются индивидуальными заказами от клиентов, переделывая уже купленные ими внедорожники. Одним из последних проектов «Креативных Конверсоров» стал пикап на базе Land Cruiser 300, который сильно напоминает по своей конструкции российские «ВИСы».

Переделывая стандартный рамный внедорожник в грузовик с 2-рядной кабиной австралийцы предлагают увеличить размер колесной базы машины на 700 или 800 мм – до 3550 и 3650 мм соответственно. Задняя часть кузова машины срезается, перевариваясь в кабину, но задние двери остаются «стоковыми». Размеры установленной бортовой платформы, выполненной из алюминия, составляют 1800 или 2100 мм. Она уже по-умолчанию включает в себя специальные ящики-органайзеры, расположенные сразу за сиденьями пассажиров второго ряда.

Начальная версия пикапа на базе Land Cruiser 300 может похвастать полной массой 3800 кг и способна тянуть за собой прицеп весом 3500 кг, но даже эти показатели можно улучшить. «Creative Conversions» предлагают более продвинутый вариант пикапа весом 4495 кг, который умеет буксировать прицеп весом до 4200 кг.

Первые два экземпляра грузовика на базе Land Cruiser 300 уже выпущены. Еще пять пока находятся в работе.

Все эти машины укомплектованы стандартным для LC300 в Австралии 3,3-литровым битурбированным агрегатом мощностью 304 лошадиные силы, максимальный крутящий момент которого равен 700 Нм. В качестве трансмиссии используется десятискоростная автоматическая коробка передач, сочетающаяся с системой полного привода.

Сколько стоит переделка внедорожника Toyota Land Cruiser 300 в такой грузовой пикап не уточняется.