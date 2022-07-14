Hyundai Stargazer: ключевые особенности нового минивэна раскрыли перед премьерой

Первая информация о том, что в компании Hyundai готовят новый 3-рядный минивэн, появилась еще в прошлом году. Более того, в списке ключевых стран для проекта тогда была указана даже Россия, но с тех пор никаких подробностей и планов относительно того, когда новый минивэн Stargazer доберется до нашего рынка не публиковалось. А тем временем премьера модели становится все ближе и в Сеть утекает все больше подробностей о новинке.

Официальный дебют Hyundai Stargazer запланирован на август 2022 года, когда свои двери журналистам и публике откроет автосалон в GIIAS.

Согласно новой информации, площадкой для сборки нового минивэна «Хендэ» выбрана Индонезия. Она же станет первым рынком для Stargazer. При этом ранее сообщалось о том, что выпуск модели могут наладить на заводе Hyundai в Ченнаи (Индия) и экспортировать автомобиль оттуда в другие страны.

Stargazer планируют продавать в двух вариантах компоновки салона – 6- и 7-местной. У первой на втором ряду расположатся капитанские кресла, а у второй – сплошной диван.

Технических подробностей о новинке пока нет, но ходят слухи, что минивэн разрабатывался на модернизированной платформе K1, лежащей в основе более компактной модели Kia Carens.

Если это окажется действительно так, что линейка двигателей Stargazer будет включать в себя полуторалитровый бензиновый «атмосферник» мощностью 113,4 лошадиные силы и 143,8 Нм, заимствованный у Hyundai Creta, связку которому составит 6-скоростная МКПП или автоматическая трансмиссия IVT (Intelligent Variable Transmission).

Ожидаемый стартовый прайс на Hyundai Stargazer – от 155 миллионов индонезийских рупий или 600 тысяч рублей по текущему курсу.