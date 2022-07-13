Автомобилистов ждет неожиданность с заправками на АЗС до полного бака

Российские автовладельцы могут столкнуться с неожиданным изменением регламента работы автозаправочных станций в России. Затронет он исключительно тех, кто привык прибегать к заправке машины «до полного бака».

По информации дальневосточного издания «Primpress», с середины июля руководство АЗС планирует ввести новое правило, согласно которому лимит доступного топлива для заправки каждого из приехавших на станцию автомобилей будет ограничен. Как утверждает источник, многие АЗС уже сейчас начинают отказывать автомобилистам в услуге заправки машины «до полного» (так называемая «трамбовка топлива»). Касается ли это какого-то одного региона или же проблема носит массовый характер, а также о каких заправочных станциях идет речь, не уточняется.

Если верить информации газеты, сотрудники АЗС, отказываясь заправлять машины клиентов до полного бака, ссылаются на различные причины, но чаще всего звучит некое устное распоряжение, полученное от руководства станции.

Эксперты связывают возможное нововведение с пиком сезона отпусков, когда многие автовладельцы отправляться на своих автомобилях в дальние поездки. При этом часть из них уверена, что отказ АЗС от заправок «до полного бака» имеет законный характер. Но все они склонны к тому, что само по себе заполнение бака топливом до максимальных отметок может грозить серьезными проблемами с любым транспортным средством, оборудованным сложной системой вентиляции. К тому же, если закрутить крышку заливной горловины с недостаточным усилием, то топливо может начать выливаться наружу.

Но к куда более серьезным последствиям «трамбовка топлива» приводит как раз таки летом, когда солнце нагревает машину, что может привести к расширению топлива в баке. И хотя топливные баки автомобилей не слишком чувствительны к переизбытку паров, образовавшихся вследствие нагрева, в некоторых случаях (при неисправности клапана или забитом адсорбере) такой вид заправки рискует создать целый ворох неприятностей, включая рост показателя расхода топлива, плавающие обороты и многое другое.