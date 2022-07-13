Новый компактный кроссовер Honda: появились первые фотографии

Концептуальная версия нового небольшого кроссовера Honda RS была представлена еще в прошлом году на Международном автосалоне в Индонезии. Представители японского автопроизводителя тогда объявили, что появления серийного варианта этой модели можно ждать к концу лета 2022-го. Накануне в Сети появились первые фотографии этого «паркетника», на которых можно рассмотреть его переднюю часть кузова и корму.

Предполагается, что «товарный» вариант кроссовера RS будет позиционироваться компанией в качестве конкурента Hyundai Venue и Kia Sonet. Обе модели продаются в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и пользуются неплохим спросом. Учитывая тот же формат, можно предположить, что длина серийного Honda RS составит около 4,2 метра.

Судя по опубликованным в открытом доступе фотографиям, серийный кроссовер «Хонды» окажется сильно похож на прошлогодний концепт, но дизайнеры все же внесут ряд изменений в его экстерьер. Компактный вседорожник японского концерна получит фирменный стиль моделей Honda, а также слегка нисходящую линию крыши и угловатые задние двери, что придаст ему купеобразный профиль.

Передняя часть кузова сможет похвастать наличием относительно широких светодиодных фар, прямоугольной радиаторной решетки с хромированным обрамлением и планкой, бампером с широким воздухозаборником и противотуманными LED-фонарями по бокам, а также «губой», выкрашенной в серебристый цвет.

Корма кроссовера выделится на фоне «передка» не так сильно, как хотелось, бы получив традиционные для Honda светодиодные фонари (у концепта они были объединены светящейся полосой) и слегка наклоненную заднюю дверь. Ближе к ней (на крыше) расположится антенна в виде акульего плавника.

Технические характеристики нового компакт-кроссовера Honda пока держатся в секрете, но известно, что автомобиль спроектируют на платформе Amaze. В качестве двигателей «паркетник» может задействовать полуторалитровый бензиновый i-VTEC, а также гибрид на базе этого же мотора с двумя электрическими агрегатами. Мощность первого составит 98 лошадиных сил и 127 Нм, а электромоторы добавят ему еще 109 «сил» и 253 Нм.