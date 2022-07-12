В Сети показали таинственный кроссовер Geely. Это может быть новый Atlas

База министерства промышленности и торговли Китая в последнее время все чаще становится предметом взломов и утечек, в ходе которых местные СМИ могут увидеть дизайн многих автомобильных новинок, еще официально не дебютировавших и не вышедших в продажу. Так произошло и с очередным кроссовером компании Geely.

В открытом доступе появились первые фотографии нового вседорожника китайского автогиганта, который «поднебесная» пресса называет новым «Атласом». Правда на корме машины указано несколько другое название – Xingyao, что в переводе с китайского значит «Звездное сияние». Ренейминг, судя по всему, будет приурочен к новому формату имен автомобилей Geely. Все ранее спроектированные на платформе CMA модели имеют в своем названии аналогичный иероглиф. К примеру кросс-купе Tugella известен на родине как Xingyue, традиционный «паркетник» Monjaro – как Xingyue L, а седан Preface – Xingrui.

Внешне новый Atlas сильно напоминает своего предшественника, но отличается от него наличием в экстерьере новых элементов, таких как фары, выполненные в форме бумерангов, множество резких линий и фонари, срисованные с прошлогоднего прототипа Vision Starburst.

Полноценных технических подробностей о модели пока нет. Единственное, что пока можно сказать наверняка – кроссовер расположится в том же классе, что и раньше (SUV-C).

В качестве архитектуры для него будет использована «тележка» CMA, разработанная Geely совместно с Volvo, а линейка двигателей сменит будет состоять исключительно из гибридных силовых установок.

Дебют нового Atlas (он же Xingyao) состоится до конца этого года.