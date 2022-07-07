Стало известно, когда «Москвичи» станут полностью российскими

Новоиспеченный завод «Москвич», занявший территорию экс-предприятия Renault в «Текстильщиках», начинает выстраивать долгосрочную стратегию своего развития. В первоначальных планах площадки стоит пункт с организацией выпуска автомобильных компонентов. Помочь в этом возрожденному «Москвичу» готов Минпромторг.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, Фонд развития промышленности (ФРП) готов предоставить предприятию льготные займы под локализацию производства компонентов, необходимых для модельного ряда марки.

Вместе с тем, не исключается и вариант с разработкой отечественной платформы для данного бренда (пока ходят слухи, что «Москвичами» будут перелицованные автомобили JAC). На эти цели планируется выделение отдельных субсидий.

В планы завода входит выпуск до конца 2022 года методом крупноузловой сборки порядка 600 автомобилей, 200 из которых окажутся электромобилями. В качестве комплектующих для них заявлены детали, которые будут поставляться из дружественных стран.

Мелкоузловую сборку «Москвич» намерен запустить не раньше декабря 2024 года. Тогда же планируется нарастить долю отечественных компонентов, таких как детали кузова, силовые элементы управления, тормозные системы и многое другое. А уже на следующем этапе начать выпуск на мощностях предприятия ключевых для электрических моделей элементов, таких как электромоторы, тяговые аккумуляторы, а также системы безопасности и управления.

Что касается создания собственной электрической платформы, на которой будут построены все будущие «Москвичи», то в качестве ориентировочного срока появления такой «тележки» значится 2025 год. Ее разработка совместно с концерном «КамАЗ» уже стартовала.