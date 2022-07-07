Suzuki вывела на тесты 5-дверный Jimny

Разговоры о планах компании Suzuki выпустить 5-дверный вариант своего рамного внедорожника Jimny ходят уже несколько лет. С тех пор прототипы удлиненного японского «вездехода» множество раз попадались в объективы фотошпионов, однако до конвейера автомобиль по-прежнему не добрался. На этой неделе очередной 5-дверный Jimny, кузов которого был обклеен плотным камуфляжем, заметили в ходе тестов. Его снимки тут же попали в Сеть.

Судя по сделанным фотографиям, новый вариант Jimny получит укороченные передние двери и добавленные задние. Официальных подробностей того, как изменится автомобиль с добавлением дополнительных дверей нет, но японские СМИ утверждают, что внедорожник окажется на 30 см длиннее своего 3-дверного варианта. Таким образом, его габаритная длина составит около 3950 мм, а колесная база растянется до 2550 мм.

Что интересно, если ранее тестовые прототипы пятидверного Jimny преимущественно «подлавливали» на дорогах Индии и Японии, то конкретно этот экземпляр, который фигурирует на фотографиях, был замечен в Западной Европе.

Что касается «техники», то увеличение кузова практически наверняка заставило инженеров Suzuki пересмотреть силовую установку Jimny. 1,5-литрового «атмосферника» вряд ли окажется достаточно для того, чтобы обеспечить машине приемлемую динамику, поэтому под капот 5-дверки уже «сватают» новый турбомотор. Кроме того, «безнаддувный» двигатель ранее не прошел в Европе по требованиям к токсичности, поэтому продавать с ним внедорожник в любом случае не получилось бы.

Дебют 5-дверного Suzuki Jimny ожидается в 2023 году.