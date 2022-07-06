Changan готовит новый кроссовер под брендом Shenlan

Компания Changan готовится расширить линейку моделей своего суббренда Shenlan, который пока включает в себя только один автомобиль. Новый кроссовер получит название C673. Изображения «паркетника» появились в открытой базе «поднебесного» минпрома, что может говорить о скором его начале продаж.

На сегодняшний день марка Shenlan, созданная Changan, включает в себя исключительно седан SL03. Его разработкой занимались специалисты головной компании совместно с фирмами CATL и Huawei. 4-дверка представляет собой электромобиль мощностью 258 лошадиных сил, запас хода которого составляет 700 километров.

Судя по патентным изображениям, дизайн кроссовера C673 окажется практически идентичным с SL03. Вседорожнику достанется такая же 2-уровневая головная оптика, монофара и 2-секционный спойлер, установленный на корме автомобиля.

Автомобиль сможет похвастать наличием дверных ручек, скрытых в кузове, а также наполовину закрытые колесные диски. Все эти атрибуты являлись особенностью экстерьера седана Shenlan SL03.

Тем не менее, определенные внешние различия между автомобилями все же будут. Так, например, кроссовер получит зеленую полосу, расположенную в районе задней стойки. Ее назначение пока неизвестно, но, скорее всего, она окажется обычным элементом декора.

Технических подробностей о Shenlan C673 пока не приводится, но местные СМИ уверены, что кроссоверу достанутся те же силовые агрегаты, которыми комплектуется седан SL03. Речь идет об электрической установке на 218 и 258 лошадиных сил. Позже у моделей Shenlan должна появится версия с последовательным гибридом, в которой дальность хода должна вырасти до 1200 километров.