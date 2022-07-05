Стало известно, выгодна ли покупка автомобиля в Белоруссии

В последние месяцы в России набирает популярность услуга покупки автомобиля за рубежом. В условиях, когда новые машины в стране стоят неподъемных сумм, а рубль укрепляется, россияне начали обращать свой взор в сторону заграничных рынков. В частности, самыми популярными странами для приобретения автомобиля стали ОАЭ и Япония, но что, если попробовать купить машину чуть ближе. Журнал «НГС» решил выяснить, стоит ли свеч поездка в соседнюю Белоруссию за автомобилем.

По словам авторов заметки, опубликованной на новосибирском городском портале, российская валюта за последние несколько месяцев укрепилась как к доллару и евро, так и белорусскому рублю, а единое таможенное пространство и отсутствие пошлин на ввоз машин послужил росту спроса на автомобили, продающиеся в соседнем государстве.

Сравнивая цены на машины в России и Белоруссии издание взяло в пример 5-летний кроссовер Nissan X-Trail. В соседней стране он оказался примерно на четверть дешевле, чем у нас. Если в Москве на «вторичке» экземпляр японского «паркетника» с полным приводом, 2,5-литровым мотором и пробегом в районе 100 тысяч километров стоит около 2 миллионов рублей, то в Гомеле его цена составляет примерно 77 тысяч местных рублей (1 миллион 600 тысяч рублей по текущему курсу).

7-летний Mitsubishi Outlander с 2,4-литровым бензиновым двигателем и полным приводом в России сейчас стоит приблизительно 1 миллион 800 тысяч рублей, тогда как в Белоруссии его можно приобрести за 1 миллион 100 тысяч рублей по актуальному курсу.

Аналогичная ситуация складывается и с Toyota Camry в последнем кузове с пробегом в 20 тысяч километров, которую в Москве продают примерно за 3-4 миллиона рублей, а в Гомеле цена такой машины окажется равна около 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Разумеется, без подводных камней столь выгодный вариант не обходится. Во-первых, в России остается проблема с покупкой наличной валюты соседних государств по приемлемому курсу.

Кроме того, нельзя забывать о транспортных расходах, которые включают в себя перелет до Белоруссии, а также о затратах на обратную дорогу на уже купленном автомобиле, оплату утилизационного сбора, регистрацию и сертификацию в РФ. Вкупе на это может уйти около 100 тысяч рублей, но даже в таком случае приобретение машины может оказаться достаточно выгодным решением.